Clio Zammatteo di Cliomakep annuncia la separazione dal marito

La makeup artist e suo marito annunciano la fine di un matrimonio durato diciotto anni da cui sono nate due bambine e un business popolarissimo, che proseguirà. L'annuncio in un comunicato congiunto pubblicato sul suo celebre blog

Clio Zammatteo, makeup artist e beauty blogger e beauty influencer, youtuber e conduttrice televisiva, famosa online e offline come Cliomakeup, ha annunciato la separazione dal marito Claudio Midolo, che aveva sposato diciotto anni fa e col quale ha co-fondato il suo popolarissimo business legato al mondo della bellezza.

La quarantunenne di Belluno, seguitissima sui social e sul suo blog, ha scelto proprio queste piattaforme per dare la notizia della fine del suo matrimonio, la cui quotidianità ha fatto da sfondo ai suoi contenuti.

Zammatteo ha pubblicato si Instagram, dove è seguita da oltre tre milioni e mezzo di utenti, un breve messaggio che riporta a una pagina del suo blog ufficiale dove si legge il comunicato congiunto scritto col marito. La premessa è quella di voler essere onesta e trasparente con chi la segue, anche in questo momento doloroso della sua vita.



Una decisione “consapevole e sofferta” Da un po' di tempo i fan di Clio Zammatteo e non solo si facevano domande sul matrimonio della beauty blogger chiedendosi se fossero vere le voci di crisi che si rincorrevano da un po'.

Lunedì 9 luglio, nel tardo pomeriggio, la popolare truccatrice ha risposto a tutti nella maniera più chiara possibile. Tutto vero: lei e suo marito Claudio si separano, l'amore che durava da oltre diciotto anni è finito, come spesso succede. La decisione, si legge nel comunicato, è stata “consapevole, intimamente ponderata e sofferta” ma è ora di spegnere il “chiacchiericcio malevolo di alcuni” per tutelare, soprattutto, la famiglia costruita col tempo e il benessere dei figli, che resta la priorità, specie in un momento come questo.

Si legge nel comunicato: “I nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie”, scrivono Zammatteo e suo marito Claudio, riferendosi a Grace Cloe e Joy Claire, nate nel 2017 e nel 2020. leggi anche ClioMakeUp si sfoga su Instagram: "Stanca competizione tra influencer"

Il business continuerà La famiglia andrà avanti e col sorriso, come anche il business, assicurano i due diretti interessati. "Continuerà il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso”.

Un'ultima nota, infine, riguarda la richiesta della privacy, nelle prossime ore e nel futuro. “Queste dolorose righe costituiscono l’unica dichiarazione che rilasceremo in merito alla nostra decisione”. A tutti, Clio Zammatteo e Claudio Midolo chiedono il rispetto del loro silenzio e della privacy, per loro e la loro famiglia.

