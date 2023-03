ClioMakeUp in lacrime su Instagram: “Competizione non è sana”

L’imprenditrice Clio Zammatteo ha pubblicato un duro sfogo sul social, raccontando come sia cambiata la sua realtà in questi ultimi 15 anni: “Il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po' di paura”. Ecco che cosa ha detto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Non posso più essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po' di paura”: è questo il duro sfogo dell'imprenditrice Clio Zammatteo, nota su Instagram come ClioMakeUp , in cui spiega di essere "stanca" e racconta come sia cambiato il mondo delle influencer in questi ultimi 15 anni, un mondo di squali diventato "tossico”. "Quello che ho visto negli ultimi anni, me ne rendo sempre più conto ma ho cercato di nasconderlo innanzitutto a me stessa, è il fatto che non riesco più a essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un luogo un po' di paura. Soprattutto per persone con il mio carattere e il mio modo di fare”, ha detto l’influencer e imprenditrice in lacrime.

Le ragioni dello sfogo

leggi anche

In “pensione” ad 11 anni: la storia di un’influencer australiana

Nel video pubblicato su Instragram ClioMakeUp ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi nel 2008 con i tutorial di trucchi fino al 2017, quando con i guadagni da influencer ha fondato un suo marchio "da sola senza l'aiuto di nessuno”: "Ho cominciato facendo anche recensioni negative, dicevo quello che mi piaceva e quello che non mi piaceva: questo era quello che vi piaceva di più”, ha spiegato l’imprenditrice. “Potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate. Non c'erano giornalisti e altri influencer che prendevano le tue parole e le rigiravano e le usavano per attaccarmi". Ora invece l'influencer veneta ha detto di aver “paura” di dire la sua perché qualsiasi cosa viene "usata per creare hype e fare clic".

“Per tanti di voi sono una delusione”

Secondo Clio esiste un problema specifico legato al nostro Paese: "In Italia la competizione non è sana, anzi è mirata a uccidere gli altri brand". E ancora: "Quando esci con un prodotto nuovo, parte subito il confronto con quello che fanno gli altri, e il confronto va bene, ma poi arriva il massacro". Alla fine del lungo reel Clio è scoppiata a piangere: "Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a quello che è il mercato, soprattutto qui, e il fatto di essere così non mi fa essere me stessa al 100% perché sto mentendo in primis a me”, ha concluso.