Col suo volto, ClioMakeUp ci lavora. Su di sé mostra trucchi e prodotti, realizza tutorial, e spiega le caratteristiche di creme, ombretti & co. Proprio per questo motivo ha deciso di sottoporsi a un intervento di blefaroplastica . "Il difetto si nota quando uso ombretti scuri o l'eyeliner", ha spiegato, raccontando come la palpebra vada a coprire la linea della matita o a "mangiarsi" l'ombretto. All'inizio, quel difetto non le dava fastidio. Ora sì. Non riesce più ad essere soddisfatta dell'effetto che il make-up fa su di lei, né ad accettare la differenza tra i due occhi. " Il cambiamento non è radicale: sarò sempre io ", ha rassicurato, raccontando di essersi sottoposta a una visita per capire se fare una blefaroplastica mono o bi-laterale. Una palpebra è infatti più cadente dell'altra ma, per motivi di simmetria, il chirurgo estetico le ha consigliato di intervenire su entrambe. Scartata l'idea di un'operazione col laser, in quanto richiede ritocchi ogni due anni, ClioMakeUp ha dunque scelto di sottoporsi alla blefaroplastica. Le ci vorranno dieci giorni, ora, per guarire. E tre mesi per poter mostrare il risultato finale.

La reazione dei fan

Non tutti i fan di ClioMakeUp (o meglio le fan) hanno commentato positivamente la decisione di operarsi. C'è chi la critica per l'incapacità di accettare un difetto, chi sostiene che - ragionando così - dovrà presto rifarsi tutta, in quanto ogni parte del corpo cede col passare del tempo. Ci sono fan che l'hanno definita incoerente, chi le ha rimproverato una naturalezza che è venuta a mancare. Per molte, accettare che proprio Clio, paladina dell'accettarsi per come si è, scelga di andare dal chirurgo estetico, è impensabile. "Qualcuno obietta che si è liberi di fare quello che si vuole, ovvio, ma chi diffonde questi messaggi ha la responsabilità verso gli utenti fragili che non si accettano e vanno in crisi", ha scritto una fan. Altre, invece, hanno appoggiato la scelta di Clio. Hanno capito quanto per lei sia importante, hanno difeso la libertà di scelta. "Vi ricordo che accettazione non significa lasciarsi andare perché si ha 40 anni, ma significa volersi bene e cercare di migliorarsi. E questo vale per tutto. Palestra, parrucchiere, make up e anche medicina estetica. Il problema sorge quando non ci si accetta e ci si snatura completamente. Ma non è il caso di una blefaro, state sereni", ha scritto la love coach Mary Baccaglini. In risposta ai commenti, Clio ha scelto di fare un nuovo video. "C’è chi è favorevole, chi è contrario, alcuni commenti mi fanno morire dal ridere: “Sei bellissima così, la tua palpebra va bene, io se fossi in te mi rifarei il c***, il naso, tante altre cose", ha raccontato. "Se devo dire una cosa carina per poi sparare sacchi di letame sopra magari non lo faccio".