Matrimonio in Puglia per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

“ Io e Lorenzo ci sposiamo e faremo una grande festa in Puglia ”. Ospite di Alessandro Cattelan nella nuova puntata di Hot Ones, dove il conduttore e gli ospiti mangiano cibi conditi con salse progressivamente sempre più “hot” per abbatere ritrosie e diffidenze, l'opinionista Selvaggia Lucarelli ha annunciato le nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli .

"ALTRO CHE I COMPLEANNI DI MADONNA IN PUGLIA"

Quando l’aveva conosciuto, Lucarelli aveva subito pensato di sposarsi e di avere un figlio. All’epoca, però, Biagiarelli non condivideva le sue idee. Dopo nove anni, lei ci ha riprovato. “Qualche giorno fa in aereo, gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive”, ha scherzato. “Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa, dove potremmo fare una festa incredibile a tema, con la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Potremmo chiudere tutto il Paese e fare una grande festa... altro che i compleanni di Madonna in Puglia! E pare che questa volta mi abbia detto di sì!”.