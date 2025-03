Festa del Papà, idee regalo per celebrare con un pensiero speciale

Il 19 marzo come ogni anno arriva il momento di festeggiare la Festa del Papà, a corto di idee regalo? Nella gallery qualche spunto, dalle penne alla pelletteria di lusso per un uomo che ama l'artigianato Made in Italy (Pineider) agli anelli, bracciali e collane in argento, per l’uomo che non rinuncia allo stile (Nove25) agli orologi Chrono e Square, accessori di design per l'uomo moderno (D1 Milano). C'è solo l'imbarazzo della scelta