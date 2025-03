Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma sono le quattro inquiline in sfida per il terzo posto della finale del reality-show

Giovedì 6 marzo Alfonso Signorini ha condotto la trentasettesima puntata del Grande Fratello . Eliminato Federico Chimirri, cinque concorrenti in sfida per il terzo posto nella finale del 31 marzo.

grande fratello, la puntata di giovedì 6 marzo

Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con il reality-show, in studio anche Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO). Federico Chimirri ha dovuto abbandonare definitivamente il programma poiché scelto dal 16,4% dei telespettatori contro il 39,53% dei voti a favore di Chiara Cainelli, il 22,04% per Stefania Orlando e infine il 22,03% per Mariavittoria Minghetti.