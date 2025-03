Grande Fratello, eliminati Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli

Grande Fratello, la puntata di lunedì 3 marzo

Il conduttore, affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO) ha guidato il pubblico nel corso della serata. Luce sul rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, mentre Zeudi Di Palma ha ricevuto una visita da parte del padre.

Il conduttore ha annunciato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, votata dal 4,5% dei telespettatori contro il 31,7% per Zeudi Di Palma, il 31,2% per Helena Prestes, il 22,3% per Chiara Cainelli e il 10,4% per Mattia Fumagalli.