Giallo Berico, il programma dell'edizione 2025

Cinema

In Occhiali Neri, Ilenia Pastorelli interpreta Diana, una escort. Quando un serial killer la sceglie come preda, la ragazza, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dal trauma, Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente