Howard Ross e l'omaggio a Lucio Fulci

La manifestazione, ad ingresso libero, previa prenotazione, omaggerà nel corso di questo terzo appuntamento il maestro del terrore Lucio Fulci, regista di autentici capolavori apprezzati in ogni parte del mondo come la Trilogia della Morte (Paura nella città dei morti viventi, …L’aldilà, Quella villa accanto al cimitero), Non si sevizia un paperino, Sette note in nero, Zombi 2, Un gatto nel cervello e… Lo squartatore di New York. E proprio attraverso quest’ultimo cruento titolo la rassegna omaggerà il regista culto, con una proiezione speciale: per la prima volta sul grande schermo, a GIALLO BERICO, la versione integrale e restaurata del film, giunta in Italia grazie a Rustblade Records.

Il titolo sanguinario vede tra i protagonisti Howard Ross, attore culto, che ha recitato in innumerevoli pellicole tra peplum, polizieschi, noir ed action, ma anche gialli/thriller e horror made in Italy. Tra questi, 5 bambole per la luna d’agosto di Mario Bava, L’assassino ha riservato nove poltrone di Giuseppe Bennati, 5 donne per l’assassino di Stelvio Massi e… Lo squartatore di New York di Lucio Fulci. Ricordate l’inquietante Mikos Scellenda, l’uomo con tre dita che ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo in The New York Ripper? Il 17 febbraio, dopo la proiezione, Ross incontrerà il pubblico di GIALLO BERICO.