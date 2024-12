1/11 Immagine tratta dalle Storie di Instagram di Selena Gomez

Selena Gomez sarà una delle star più attese ai Golden Globes 2025, premi che saranno assegnati domenica 5 gennaio 2025 a Los Angeles.

L'attrice e cantante statunitense ha ricevuto due nomination per i suoi ruoli in Emilia Pérez e nella serie acclamata Only Murders in the Building.

Eccola su Instagram, in un video condiviso nelle Stories. Quando ha ricevuto la notizia era nel suo letto



