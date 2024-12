Oppenheimer, Emma Dumont fa coming out come transessuale e non binario

Emma Dumont , che ha recitato in Oppenheimer , ha fatto coming out come persona transessuale maschile e non binaria . La star, 30 anni, ha condiviso la notizia su Instagram, dove ha cambiato la biografia con il nuovo nome , Nick Dumont , e ha sostituito il pronome “she/her” con “they/them”. Come ha dichiarato a TMZ un portavoce, Dumont manterrà il nome Emma per il lavoro, ma utilizzerà Nick con amici e famiglia. Finora, il diretto interessato non ha commentato pubblicamente il proprio coming out. A maggio, la star aveva detto addio alla lunga chioma castana e aveva sfoggiato un taglio corto. “Bello, una nuova era”, aveva commentato all’epoca un fan. Dumont aveva anche prediletto uno stile più casual.

IL SUCCESSO CON OPPENHEIMER E NUOVI PROGETTI IN ARRIVO

Nata a Seattle il 15 novembre 1994 come Emma Noelle Roberts, la star è nota soprattutto per aver recitato nel film vincitore del premio Oscar Oppenheimer di Christopher Nolan, con protagonisti Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Florence Pugh. La pellicola racconta la vita del fisico Robert Oppenheimer, anche noto come il padre della bomba atomica. Per il ruolo, Murphy ha vinto la statuetta come Miglior attore. Dumont ha anche recitato, tra gli altri, non solo nelle serie tv The Gifted, ambientata in una linea temporale alternativa di X-Men, e Aquarius, ambientata negli anni Sessanta e incentrata su una seguace di Charles Manson, ma anche nel thriller What Lies Ahead al fianco di Rumer Willis. Prossimamente sarà Andriana nell’horror New Me, che seguirà le vicende di una giovane madre che rimuove strati di traumi dimenticati per connettersi emotivamente con suo figlio e suo marito, pagando però un prezzo terribile.