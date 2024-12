Premio Virna Lisi, le pagelle ai look da Miriam Leone a Claudia Gerini

1/14 ©IPA/Fotogramma

Miriam Leone si è distinta per il suo fascino e per il suo look da sera, un abito firmato Maison Valentino by Alessandro Michele, al Premio Virna Lisi, evento che si è svolto lunedì 2 dicembre al Teatro dell'Opera di Roma.

Leone, cui è stato assegnato il Premio Virna Lisi per il suo contributo delle ultime stagioni in cui ha portato sul grande e piccolo schermo personaggi complessi ed emozionanti, ha scelto un abito lungo con bustier doppiato e ricamato con un delicato motivo di fiori. I capelli? Mosso naturale. Voto: 8.5







