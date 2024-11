Dua Lipa è pronta a lanciare un nuovo album

Musica

Buon compleanno Dua Lipa, la popstar compie 29 anni. FOTO

La cantante, attrice e modella britannica (due Grammy come miglior artista esordiente nel 2019 e miglior album vocale pop per Future Nostalgia), compie 29 anni, oggi 22 agosto. Dal successo di Be the One all’ultimo album Radical Optimism, la gallery con le tappe della sua brillante carriera

Semplicemente iconica. Popstar, attrice, modella e imprenditrice. Giovanissima, ma già con una carriera splendente, Dua Lipa è tra le stelle più scintillanti di Hollywood. Nel corso degli anni l’artista si è affermata come punto di riferimento per la musica e la moda conquistando primati e riconoscimenti

Nata il 22 agosto 1995 a Londra, fin da piccola Dua Lipa mostra un grande passione per la musica. Il 30 ottobre 2015 l’artista debutta con il singolo Be the One dando il via a quel percorso che l’avrebbe portata a diventare la star che tutti noi conosciamo oggi