Diddy, revocate le chiavi di Miami dopo le accuse di violenza sessuale

Diddy, anche noto come Puff Daddy, accusato di violenza sessuale e di diversi altri crimini , è stato ufficialmente privato dell'onoreficenza la scorsa settimana alla luce del suo arresto, dell'incriminazione e della valanga di cause legali per aggressione sessuale che si sono accumulate contro di lui, nove anni dopo che gli è stata assegnata per la prima volta la Chiave della Città di Miami.

Sean Diddy Combs, le accuse e le ultime notizie

Gli avvocati di Diddy hanno chiesto a un giudice di limitare le dichiarazioni rilasciate da potenziali testimoni e dai loro avvocati fuori dal tribunale, citando in particolare un testimone della giuria popolare che continua a parlare con la stampa. Il team del produttore musicale ha depositato i documenti domenica 3 novembre, chiedendo al tribunale di accelerare il processo di risposta alla mozione di Diddy.

Intanto, ogni giorno emergono nuovo accuse. La scorsa settimana Sean "Diddy" Combs è stato accusato di aver drogato e aggredito sessualmente un bambino di 10 anni e un ragazzo di 17. Entrambe le cause sono state intentate dall'avvocato Tony Buzbee, che sostiene di avere oltre cento persone pronte a denunciare Combs per abusi e sfruttamento sessuale.

In una dichiarazione al The Independent, gli avvocati del rapper e produttore hanno affermato: "L'avvocato dietro queste cause è interessato all'attenzione dei media piuttosto che alla verità, come è ovvio dalle sue continue apparizioni sulla stampa e dal numero 1-800. Come abbiamo già detto, il signor Combs non può rispondere a ogni nuova trovata pubblicitaria, nemmeno in risposta ad affermazioni palesemente ridicole o palesemente false. Il signor Combs e il suo team legale hanno piena fiducia nei fatti e nell'integrità del processo giudiziario. In tribunale, la verità prevarrà: il signor Combs non ha mai aggredito sessualmente o trafficato nessuno, uomo o donna, adulto o minore".

Combs è trattenuto senza cauzione nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo essere stato arrestato a settembre per associazione a delinquere e traffico sessuale, con i pubblici ministeri che hanno affermato che il rapper e i suoi soci hanno minacciato, costretto e abusato di diverse persone intorno a lui "per soddisfare i suoi desideri sessuali", costringendo le vittime a registrare attività sessuali che lui ha definito "Freak Offs".