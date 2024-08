Gianfranco Ferré nasceva 80 anni fa, i look più iconici

Nato a Legnano il 15 agosto 1944 e morto a Milano nel 2007, è stato uno degli stilisti più influenti nel settore, celebrato per la sua visione unica e il suo approccio architettonico al design. Conosciuto come "l'architetto della moda", ha saputo trasformare lo stile in arte, creando look iconici che hanno lasciato un'impronta indelebile nel settore. Le sue camicie bianche scultoree, le silhouette sofisticate, i tessuti ricchi sono ancora oggi un simbolo di eleganza senza tempo. Nella gallery, i look più iconici