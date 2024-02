Milano Fashion Week, 15 look originali dallo streetstyle delle sfilate

Quando c'è la settimana della moda, la strada è una delle passerelle da tenere d'occhio per capire quali sono le maggiori tendenze, cosa è in e cosa è out. Gli ospiti delle sfilate e i fashion insider sono spesso i primi ad indossare le creazioni che ancora non sono disponibili per tutti ma anche quando non sfoggiano capi in anteprima il loro stile, spesso composto da pezzi d'archivio, è sempre d'effetto. Ecco una carrellata di look indossati dai protagonisti della Fashion Week



A cura di Vittoria Romagnuolo