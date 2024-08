Jennifer Lopez e Ben Affleck non si parlano più, divorzio più vicino

Il divorzio tra le due star, praticamente certo per la stampa d'Oltreoceano, potrebbe avere tempi molto lunghi dal momento che i due diretti interessati non si parlano più, né di persona, né al telefono. Dopo il trasferimento dell'attore e regista in una nuova casa, anche la popstar è in cerca di una dimora per la sua nuova vita da single

I Bennifer potrebbero diventare presto non esistere più, se non come voce negli archivi delle cronache rosa. La stampa statunitense è sempre più convinta che la parola divorzio potrebbe essere pronunciata o scritta ufficialmente a breve da Jennifer Lopez e Ben Affleck, quanto presto, lo decideranno i due diretti interessati che, a quanto pare, non si parlano neppure più.

La rivelazione è stata pubblicata da TMZ che ha riferito ciò che alcune fonti hanno detto a proposito della crisi della coppia più chiacchierata di Hollywood.

L'interruzione di ogni comunicazione tra J.Lo e suo marito starebbe rallentando i tempi di formulazione di un accordo di divorzio. Alla stampa, però, non è sfuggito che, dopo la mossa immobiliare di Ben Affleck, diventato da pochissimo proprietario di una nuova villa a Los Angeles, anche la popostar si è messa seriamente in cerca di una dimora tutta per sé.

J.Lo cerca casa (da sola) Dopo aver trascorso alcune settimane in vacanza con gli amici sulla East Coast, culminate con una favolosa festa di compleanno a tema Bridgerton, Jennifer Lopez è tornata a Los Angeles ma non per vedere suo marito col quale non viene più vista in giro almeno da prima dell'inizio dell'estate.

La cantante e attrice è stata avvistata mentre portava a termine quello che agli osservatori è sembrato un tour di abitazioni a molti zeri.

J.Lo è di nuovo in cerca di una casa, infatti, una dimora dove questa volta, molto probabilmente, abiterà da sola, seguendo le orme di Ben Affleck che ha da poco siglato l'acquisto di una villa da venti milioni di dollari.

Un anno fa, di questi tempi, la star si vedeva spesso in giro nei negozi di mobili, probabilmente intenta ad arredare la villa che aveva acquistato con Ben Affleck dopo il matrimonio. Ora quella dimora lussuosa è in vendita e rappresenta l'unico bene che i due divi hanno in comune, poiché i loro patrimoni personali sono già divisi da un rigido accordo prematrimoniale. vedi anche Jennifer Lopez e Ben Affleck, la villa con 13 bagni e cinema. FOTO

Nessun avvocato coinvolto per il divorzio

La situazione finanziaria di Lopez e Affleck sarebbe già abbastanza chiara in caso di divorzio, spiegano i media americani.

Se le due star dovessero davvero divorziare, resterebbe solo la stipula di un accordo per sciogliere il matrimonio. TMZ precisa che, al momento, non sono stati coinvolti avvocati e che tutto viene gestito, temporaneamente, dai rispettivi manager dei due coniugi, ma il silenzio che è calato tra di loro sta complicando e rallentando tutto.

La danza delle fedi che scompaiono sulle mani degli sposi e cambiano posizione sulle dita (di lei), le vacanze solitarie in Europa della cantante, il nuovo taglio di capelli ribelle di lui (che pare si rasi i capelli quasi a zero dopo ogni separazione), fa supporre che manchi poco all'annuncio ufficiale e congiunto del divorzio. Ma i tempi si allungano perché nessuno dei due interessati si sta muovendo in tal senso.



leggi anche Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo anniversario di nozze separati