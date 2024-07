1/14 ©Getty

David Beckham è stato uno degli ospiti più fotografati sui campi da tennis londinesi dove è in corso, dal 1° al 14 luglio, il Torneo di Wimbledon, iconica competizione sportiva che attira gli appassionati dello sport con la racchetta e non solo. La ex stella del Manchester United ha sfoggiato uno dei suoi completi chiari, sfoderando tutta la sua eleganza e il suo fascino. Accanto a lui non c'è la moglie Victoria bensì sua madre Sandra che i fan conosceranno, sempre presente come spettatrice quando il campione giocava a calcio

