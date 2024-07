Pare parecchio Parigi di Pieraccioni arriva in prima tv su Sky

Arriva in prima tv l’ultima commedia dell'attore e regista toscano in onda lunedì 8 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Un cast d’eccezione al servizio di una storia vera: Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua sono tre fratelli in conflitto che si ritrovano a esaudire il desiderio rimpianto del vecchio padre - interpretato da Nino Frassica, vedere finalmente Parigi

Arriva in prima TV su Sky Cinema “ Pare parecchio Parigi ”, l’ultima commedia di Leonardo Pieraccioni in onda lunedì 8 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K . Un cast d’eccezione al servizio di una storia vera: Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua sono tre fratelli in conflitto e con acredini mai sopite che si ritrovano a esaudire il desiderio rimpianto del vecchio padre - interpretato da Nino Frassica : vedere finalmente Parigi. Un viaggio-non-viaggio a bordo di un camper in cui, pur non lasciando mai il maneggio in cui è parcheggiato, i quattro sentono di avere un’ultima occasione per mettere a posto qualche tassello del loro rapporto, per vivere insieme, seppur a giugno, un Natale parigino.

la sinossi

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

“Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film è dedicato a loro. E a tutti i sognatori”.

Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.