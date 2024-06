Vincitrice di "Io Canto" nel 2010, è poi diventata una presenza fissa dello show. Laureata al Conservatorio, si è esibita con molte voci nazionali e internazionali, è stata giurata di "All Together Now" e ha collaborato con Gigi d'Alessio

Nel corso della semifinale di Io Canto: Family, Benedetta Caretta ha regalato ai suoi fan una straordinaria esibizione con Christian Imparato. I due hanno duettato sulle note di My Heart Will Go On di Celine Dion, emozionando il pubblico. Ma chi è Benedetta Caretta?

Gli inizi

Classe 1994, originaria di Carmignano di Brenta (Veneto), Benedetta Caretta viene ammessa a Io Canto all'età di 14 anni. Vince il talent show rivolto ai bambini e ai ragazzi con la passione per il canto e, grazie a quella vittoria, vola a New York per studiare alla New York Film Accademy. Rientrata in Italia, si diploma al Liceo linguistico e si laurea al Conservatorio Steffani di Castelfranco con specializzazione in canto jazz.

Ospite fissa nella terza e nella quarta edizione di Io Canto, si esibisce con veri e propri miti della musica, da Raffaella Carrà ad Elisa, ma anche con star internazionali del calibro di Michael Bublé.

Con Io canto la Festa gira i palchi italiani, e comincia poi a comporre canzoni curandone testo e musica. Nel 2012 pubblica il suo primo inedito, Counting down the days, e l'album d'esordio Conto alla rovescia dei giorni.