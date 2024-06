La voce femminile in 'Nu dispietto di Gigi D'Alessio è di Elodie

La misteriosa voce femminile che accompagna Gigi D'Alessio in "Nu dispietto' è quella di Elodie. Le prove generali del primo dei sette concerti in piazza del Plebiscito a Napoli, svelano il segreto del nuovo singolo in napoletano del cantautore partenopeo

La misteriosa voce femminile che accompagna Gigi D'Alessio in "Nu dispietto' è quella di Elodie . Le prove generali del primo dei sette concerti in piazza del Plebiscito, a Napoli, svelano il segreto del nuovo singolo in napoletano del cantautore partenopeo. A fine marzo, Gigi D'Alessio aveva scatenato la curiosità dei fan al momento della presentazione del suo ultimo lavoro e una girandola di nomi ipotetici sui social, annunciando che il mistero sarebbe stato sciolto solo a giugno. Stasera sul palco si alzerà il sipario per lasciare spazio a uno spettacolo che vedrà protagonista la musica dei trenta anni di carriera di D'Alessio, e non solo.

I momenti di duetto con altri artisti che cantano D'Alessio e D'Alessio che canta le canzoni dei suoi compagni di viaggio, proporranno rifacimenti e mash-up, come quello di Mon amour, con Annalisa. Tra rap, pop e mix di generi musicali, sul palco con il cantautore napoletano si alterneranno anche Clementino, Geolier, Giuè, il figlio LDA, i the Kolors, Umberto Tozzi, Ernia e Francesco Cicchella. L' 8 giugno tra gli ospiti Alessandra Amoroso, Arisa, i Boomdabash, Fiorella Mannoia e Antonella Clerici, torneranno Clamentino e Francesco Cicchella.

Gigi Uno come te - L’emozione continua è il titolo della serie di concerti in programma in una delle piazze più suggestive d’Italia. Per otto serate Gigi D’Alessio porterà musica e divertimento. A luglio il cantautore partirà con la tournée Gigi D'Alessio Outdoor 2024 toccando numerose città italiane, tra le quali Palermo, Barletta, Campobasso e Cattolica. Attesa anche per i cinque concerti alla Reggia di Caserta previsti a settembre e per le date nei palasport italiani tra novembre e dicembre.