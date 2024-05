Gigi D’Alessio feat. Geolier in Senza tuccà

I musicisti napoletani tornano a collaborare, dopo il duetto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo, che esce il 24 maggio, anticipa il nuovo disco di D’Alessio, "Fra" (la cui uscita è sempre attesa per il 24 maggio). La canzone è scritta da Gigi D’Alessio, Geolier, Kekko D'Alessio e Max D'Ambra. È accompagnata da un videoclip, diretto da Marco Pavone, in cui i due artisti partenopei sono rappresentati in versione cartoon in una Napoli futuristica



I due musicisti napoletani tornano a collaborare, dopo il duetto che hanno fatto assieme nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. La canzone che vede il loro featuring esce il 24 maggio ed è scritta da Gigi D’Alessio e Geolier a quattro mani per ciò che riguarda il testo, mentre la musica porta la firma di loro due e anche di Kekko D'Alessio e Max D'Ambra. Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Marco Pavone, in cui i due artisti partenopei sono rappresentati in versione cartoon in una Napoli futuristica .



Il primo featuring inedito dei due musicisti napoletani

Dopo numerose collaborazioni di successo tra i due artisti, Senza tuccà (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il loro primo featuring inedito. Suona come una canzone d'amore, che probabilmente descrive l'amore anche per la loro terra natale, quella Napoli futuristica che nel videoclip per la regia di Marco Pavone li vede in versione cartoni animati, immersi nello skyline della città partenopea. I protagonisti, in volo tra cielo e mare nella clip di accompagnamento, sono parte di una trama volta a raccontare una passione che si consuma “senza tuccà”, senza toccarsi appunto. Si tratta di un amore reale che però rimane ad aleggiare nella zona dell'utopia, quel purgatorio dei sentimenti che tarpa gli istinti di chi prova la passione cantata.

Il nuovo disco di Gigi D’Alessio contiene 10 canzoni L’ultimo disco di D’Alessio contiene 10 canzoni che spaziano tra nuovi brani e hit rivisitate per l'occasione.

La tracklist comprende anche tanti inediti featuring: oltre a quello con Geolier, ci sono feat. con Guè e Clementino, Elodie ed Ernia, LDA, Alessandra Amoroso. Fra è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico.

Gigi D'Alessio si prepara inoltre a partire per una lunga serie di appuntamenti live, che incominceranno proprio nella sua Napoli: sono previsti 8 concerti a giugno - tutti sold out - di "Gigi-Uno come te - L'emozione continua" in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'attività concertistica del musicista proseguirà poi con un fitto calendario estivo che lo porterà in tutta Italia da nord a sud e infine, a partire dall'autunno 2024, nei palasport.