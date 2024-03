Gigi D'Alessio, da oggi il nuovo singolo Nu Dispietto

Esce oggi, venerdì 29 marzo, il nuovo singolo Nu Dispietto di Gigi D'Alessio.



È il brano che anticipa il nuovo album del cantautore napoletano, disco che uscirà il prossimo maggio. Nu dispietto è pubblicato da GGD Edizioni Srl/Sony Music.

Nella canzone una voce di donna si intreccia con quella del cantante, raccontando due vite che infine si incontrano creando un legame indissolubile. Il titolo, che significa “un dispetto”, si rifà al dispetto di pensare che prima entrambi fossero tra le braccia di altri amanti.

Il legame che si creerà darà pace e cura, benché il rimpianto di non essersi incontrati prima continui in qualche modo ad attanagliarli. Tuttavia, più forte del rimpianto si dimostrerà essere il desiderio di rimanere insieme per sempre.

Gigi D'Alessio sceglie ancora una volta il dialetto napoletano per esprimere al massimo la poesia di un sentimento così intenso come l'amore.



Potete ascoltare parte della canzone Nu Dispietto nel video che trovate in fondo a questo articolo, condiviso nelle scorse ore sul profilo ufficiale di Instagram di Gigi D'Alessio.