Gigi D'Alessio annuncia il Dove C’è Il Sole Tour

L'estate si avvicina a grandi passi e i cantanti iniziano a preparare i tour della bella stagione. Sono già numerosi gli artisti che hanno annunciato le date del tour con largo anticipo e ci sono già appuntamenti sold-out. L'ultimo, in ordine cronologico, ad aver condiviso con i fan le date del suo prossimo tour estivo è Gigi D'Alessio, che da qualche tempo non organizza tournée in giro per l'Italia. Lo scorso anno ha festeggiato i trent'anni di carriera con alcuni eventi in piazza del Plebiscito ma quest'anno intende girare l'Italia con il Dove c'è il sole tour per riabbracciare il pubblico di tutto il Paese.

Le date del tour di Gigi D’Alessio Il calendario del tour estivo di Gigi D’Alessio è ancora in divenire e nelle prossime settimane verranno aggiunte nuove date. Intanto, i fan hanno già un’idea dell’impostazione di questo nuovo progetto, che vuole celebrare in tutto il Paese il trentennale di carriera. Il cantante ha sempre cercato l’abbraccio del suo pubblico e conta di ritrovarlo con tutto il suo vigore anche in questa nuova occasione. Per il momento sono poche le date indicate dal cantautore napoletano ma i fan sono in attesa di conoscere il calendario completo per iniziare la corsa all’acquisto dei biglietti: 1 luglio Piacenza

8 luglio Roma

15 luglio Molfetta (BA)

29 luglio Santa Margherita di Pula (CA)

1 agosto Taormina (ME)

11 agosto Acri (CS)

12 agosto Roccella Jonica (RC)

19 agosto Palermo

20 agosto Agrigento

La carriera trentennale di Gigi D'Alessio Gigi - Uno Come Te - Ancora insieme è stato un evento straordinario che per cinque appuntamenti ha riempito piazza del Plebiscito a Napoli, e ha avuto ampia eco mediatica anche grazie alla trasmissione televisiva di una data del concerto. L'eco artistica di Gigi D'Alessio, infatti, ha travalicato i confini regionali ormai da tantissimi anni, elevandolo a icona della musica pop italiana, nonostante le sue canzoni siano inevitabilmente legate alla tradizione napoletana. Gigi D'Alessio, anche grazie ai tantissimi emigrati italiani, è molto amato anche oltre i confini nazionali, come dimostrano le sue incursioni all'estero durante i tour. Il modo in cui canta l'amore riesce a unire generazioni di appassionati di musica, romantici di tutta Italia che si ritrovano nelle parole delle sue canzoni.