Grosseto, in vendita la villa di Raffaella Carrà all'Argentario

È in vendita la villa di Raffaella Carrà in Toscana. Oltre mille metri quadrati di superficie con vista mozzafiato. Una dimora lussuosa con 12 stanze, 12 bagni, un maneggio e un eliporto. Non poteva mancare la palestra dove la soubrette amava ballare. La villa si trova sulla panoramica e si affaccia sull’Isola del Giglio. Fu costruita alla fine degli anni Ottanta dall’artista Giò Pomodoro, considerato uno fra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del XX secolo.