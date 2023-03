Venerdì 17 marzo Cristina Scuccia pubblicherà il nuovo brano La Felicità È Una Direzione Condividi

Nuova musica in arrivo per Cristina Scuccia, divenuta nota al grande pubblico con la partecipazione a The Voice. La cantante ha annunciato l'uscita della canzone La Felicità È Una Direzione.

Cristina Scuccia: “La ricerca della felicità è possibile” approfondimento Suor Cristina Scuccia, da rivelazione di The Voice a oggi. FOTO STORIA Cristina Scuccia ha svelato al pubblico l’arrivo del brano raccontando il significato in un post su Instagram: “La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire”.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video La cantante (FOTO) ha proseguito: “Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?”.

approfondimento Suor Cristina, la vincitrice di The Voice 2014 dice addio al velo Inoltre, Cristina Scuccia ha pubblicato anche una foto all’interno di uno studio di registrazione raccontando: “Ad un certo punto del mio cammino scorgevo solo un bivio: dentro o fuori! Oggi, con l’aiuto di tante persone, ho imparato a visualizzare una direzione tutta da scoprire, ricca di colori e di meravigliosi suoni. È stupendo tornare in studio!”. La Felicità È Una Direzione debutterà sul mercato venerdì 17 marzo.

