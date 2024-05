Scala, La Forza del destino di Verdi apre la stagione 2024/2025

Il calendario prenderà il via il prossimo 7 dicembre con l'opera diretta da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. Si tratta di un ritorno importante per l'opera verdiana, che non inaugurava la stagione scaligera da ben 59 anni

È una stagione di novità assolute e grandi ritorni quella del 2024/2025 per la Scala di Milano . Si aprirà, infatti, con La forza del destino, opera di Giuseppe Verdi che torna a inaugurare la stagione dopo 59 anni. Sul podio il direttore musicale Riccardo Chailly , con la regia di Leo Muscato e un cast con star come Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier. Torna, dopo 47 anni, in cartellone Norma diretta da Fabio Luisi, opera "tabù" per la memoria della interpretazione di Maria Callas.

Meyer: "Sto bene, lascio una Scala modernizzata e preparata alle sfide del futuro"

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, il sovrintendente uscente Dominique Meyer ha ricevuto un lungo applauso dai presenti e i ringraziamenti sentiti da parte dell' assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi. "Grazie Dominique per quello che hai fatto, non hai mai mancato di interpretare questo ruolo di sovrintendente. La Scala è un teatro con un bilancio in attivo, un aspetto non secondario né tantomeno scontato, segno della vitalità e della salute di questa grande istituzione internazionale e di apprezzamento del pubblico, che ha sempre garantito una presenza superiore al 90% della sala”. Prima di ripercorrere gli anni del suo incarico, Meyer ha esordito: “Rispondo subito a una domanda che non mi è stata fatta: sto molto bene, sono un uomo felice, sereno e gioioso e vi dico perché. Qui ho spesso dovuto indossare gli abiti di sovrintendente e meno quello di direttore artistico, perché era necessario. Abbiamo iniziato col Covid e ci sono state conseguenze fino a poco tempo fa. L’ultimo spettacolo spostato è stato ‘Simon Boccanegra”, in scena nel febbraio scorso. La catena di cambi e sostituzioni “è stata lunga ma dico perché sono felice - ha spiegato Meyer - ho diretto l’opera di Parigi, il teatro di Losanna, l’opera di Vienna e poi ho avuto la fortuna di venire alla Scala. Una persona che ha fatto questo percorso non ha diritto di lamentarsi di niente. È stato un piacere e ringrazio per tutto. Sono consapevole di lasciare dietro di me una Scala modernizzata e preparata alle sfide del futuro”. Applauso anche alla senatrice a vita Liliana Segre che assiste alla presentazione.