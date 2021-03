Scala, Riccardo Chailly confermato fino al 2025

Riccardo Chailly resterà direttore musicale della Scala fino al 2025. Lo ha illustrato il sovrintendente Dominique Meyer oggi ai membri del Cda. Il suo contratto era in scadenza a inizio 2022. Si tratta quindi di una conferma per tre anni con la possibilità di una ulteriore proroga di altri due per il maestro milanese che ha assunto la guida della Scala nel 2015, prima come direttore principale e poi dal 2017 come direttore musicale.

Esselunga diventa socio fondatore del Teatro alla Scala

approfondimento

Scala, appello di Dominique Meyer: "Vacciniamoci e riapriamo i teatri"

Il prossimo 23 marzo per la Scala c'è però un altro appuntamento importante. E' stata convocata l'assemblea dei soci che dovrà ratificare l'ingresso di Esselunga come socio fondatore permanente del teatro. Questo significa un contributo di sei milioni di euro, versati in un unica tranche o in cinque anni con 'rate' di un milione 200 mila euro. Esselunga potra' anche sedere, volendo (con un esborso però di almeno 3 milioni di euro per tre anni consecutivi) nel consiglio di amministrazione. Ma già il suo ingresso come socio contribuisce al pareggio di bilancio in un anno certo non facile in cui sono completamente mancati gli introiti da biglietteria. E anche per questo la presidente del gruppo Marina Caprotti e la società hanno incassato il ringraziamento sentito del sindaco Giuseppe Sala, presidente della Scala, e del sovrintendente.