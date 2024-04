Giornata della danza, Jacopo Tissi: "Un'arte che insegna a vivere"

“La danza è un po’ come la vita ma in un’altra dimensione. E’ quel passo che fai quando arrivi in scena e che ti porta in un altro mondo. Però il percorso per arrivare a ballare è una grande scuola di vita perché ti insegna a essere umile, a lavorare tanto su te stesso. Ad accettare vittorie e sconfitte, e si impara da entrambe. Ci sono dei momenti in cui la danza ti mette a dura prova e altri in cui ti sa sopraelevare facendoti toccare un’altra dimensione”. Così Jacopo Tissi a Sky Tg24 per la Giornata internazionale della danza che si celebra come ogni anno il 29 aprile. Incontriamo l'étoile in occasione della terza edizione del Gala in ricordo di Carla Fracci al Teatro alla Scala di Milano in cui ha danzato il passo a due di Diamonds, tratto da Jewels, capolavoro di George Balanchine, insieme a Olga Smirnova (VIDEO). Entrambi lasciarono il Teatro Bolshoi di Mosca subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina e oggi sono principal dancer all'Het Nationale Ballet di Amsterdam.