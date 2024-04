Amici 2024, domani la quarta puntata di serale: ospiti e anticipazioni

Ospiti Gaia Gozzi, che presenterà il suo ultimo singolo Dea Saffica, uscito oggi, e Vincenzo de Lucia, comico conosciuto per le sue imitazioni della conduttrice del programma, Maria De Filippi. Dopo le tre manche che vedranno protagoniste le tre squadre in gara, nel ballottaggio finale si scontreranno Sarah e Lil Jolie

Torna Amici 23 con una quarta puntata del serale ricca di novità, giovani talenti, e star del mondo dello spettacolo. Le tre squadre, capitanate da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i membri del team rimasti in gara sono Martina, Lil Jolie, Gaia), Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Mida, Sarah e Sofia), Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Holden, Petit, Dustin e Marisol), si sfideranno in tre manche, fino ad arrivare al ballottaggio che porterà all’eliminazione di uno tra i concorrenti.

Il riassunto della settimana

La settimana inizia male per una delle concorrenti di amici. La ballerina Gaia, dopo la ricezione del guanto di sfida contro Dustin, subisce un infortunio al ginocchio durante le prove di una coreografia. In seguito alla visita da uno specialista, Maria De Filippi comunica a Gaia che non potrà ballare per tre settimane. Raimondo Todaro propone, allora, di far entrare Aurora, una ballerina che sostituirà la concorrente infortunata per tutto il periodo in cui sarà costretta a stare ferma, ma gli altri ragazzi in casetta non accolgono positivamente la decisione.

Anche Sarah vive un momento di sconforto e si confida con Marisol, confessandole di sentirsi "inutile". Oltre alle insicurezze legate al confronto con gli altri talenti del tv show, a renderla triste è la percezione di "non essere una persona fondamentale per qualcuno" in casetta, ma "una in più".

Arriva un altro guanto di sfida per i due cantanti campani Petit e Lil Jolie, che durante la quarta puntata del serale omaggeranno la tradizione partenopea. Lil nel corso della settimana riceve una commovente lettera da parte della sua migliore amica.