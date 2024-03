Amici, la prima puntata del serale. DIRETTA

AMICI, IL RACCONTO DELLA PRIMA PUNTATA

Maria De Filippi entra in studio salutando pubblico, allievi e professori. Il primo giudice Michele Bravi fa il suo ingresso intonando What a Wonderful World, lo seguono Giuseppe Giofrè esibendosi sulle note di My Prerogative di Britney Spears e infine Cristiano Malgioglio. Il paroliere sceglie la terza busta che consente alla coppia di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi di iniziare la sfida.

Prima manche, Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Todaro

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano scelgono di sfidare la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Petit canta Don Raffaè, Giovanni risponde con Don't Let Me Be Misunderstood. Malgioglio vota Petit per la 'voce meravigliosa', Giofrè sceglie Giovanni e Bravi assegna la vittoria a Petit. Si prosegue con un guanto di sfida sulla pole dance: Marisol contro Gaia. Raimondo Todaro rifiuta la prova per lo 'stile difficilissimo' chiedendone l'annullamento. I giudici accolgono la richiesta del professore.

La nuova prova Martina con Think di Aretha Franklin, Malgioglio: "Sei stata incantevole". Marisol propone un passo a due sulle note di America di Gianna Nannini. Giofrè vota la ballerina, Malgioglio e Bravi preferiscono la cantante. La terza ultima prova vede Lil Jolie con Remedios di Gabriella Ferri contro Holden con Quanto forte ti pensavo di Madame. Il paroliere sceglie Holden, il ballerino lascia la decisione a Bravi che consegna la vittoria alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La squadra vincente deve scegliere i tre ragazzi alla sfida eliminatoria, i professori nominano Ayle, Giovanni e Gaia. Giovanni apre con Goodybye di Feder, Ayle canta Malamente, Gaia balla sulle note di Mariposa di Fiorella Mannoia. La giuria salva Gaia. La sfida per l'eliminazione vede Giovanni ballare Tanguera e Ayle cantare Allergica alle fragole. I giurati mandano a casa Ayle.