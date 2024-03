Amici 2024, tutto quello che c'è da sapere sul serale

Tutto pronto per l’inizio della fase serale della ventitreesima edizione di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi . Quindici concorrenti hanno ottenuto la maglia d’oro, a guidarli sei professori divisi in tre squadre.

AMICI 2024, TUTTO SUL SERALE

Amici è giunto alla sua ventitreesima edizione. Maria De Filippi tornerà alla guida del serale, ovvero la fase conclusiva del programma che porterà all’elezione del vincitore che succederà ad Angelina Mango (FOTO), attualmente impegnata con i preparativi per la partecipazione all’Eurovision Song Contest con la canzone La noia.

Amici, quando inizia il serale

Come lo scorso anno, il serale di Amici andrà in onda nel weekend. La prima puntata del talent-show è fissata per sabato 23 marzo, l’ultimo appuntamento dovrebbe tenersi il 18 maggio.

Amici, chi sono i giudici

Stando alle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, la giuria sarà la stessa dello scorso anno, ovvero quella formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.