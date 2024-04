Amici, la terza puntata del serale. DIRETTA

Prima manche, Pettinelli-Todaro contro Cuccarini-Lo

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro decidono di sfidare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Guanto di sfida: Mida contro Martina. La giuria ritiene la prova non equa. Anna Pettinelli sceglie un altro guanto di sfida sulle note di Quando finisce un amore: Lil Jolie contro Sarah. Malgioglio e Bravi scelgono Lil Jolie. Seconda prova: Martina con Chandelier di Sia contro Mida con Papaya di Villa Banks. Malgiogio sceglie Martina, Giofrè preferisce Mida, Bravi assegna la vittoria a Martina. Al ballottaggio Sofia sulle note di Simili, Lucia su quelle di Where Have you Been e Mida con Rosso fuoco. Il cantante rientra immediatamente nel programma, Lucia è l'eliminata provvisoria.

I giudici si sfidano ballando su The Rhythm of the Night di Corona.