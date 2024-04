Ghali, la foto su Instagram dal pellegrinaggio a La Mecca

L'artista milanese si è mostrato su Instagram con l'asciugamano bianco in preghiera alla Sacra Moschea alla vigilia della fine del Ramadan. Il post ha raccolto moltissimi commenti

Quasi un mese dopo il post-messaggio pubblicato per celebrare l'inizio del Ramadan, non privo di toni polemici e critiche indirizzate verso coloro che hanno deciso di non esporsi sul conflitto in Palestina, Ghali è tornato online per offrire ai suoi follower la sua testimonianza di fede, una foto che lo ritrae in raccoglimento alla Mecca, luogo sacro che ogni anno viene visitato da milioni di fedeli musulmani, dove l'artista si è recato in pellegrinaggio.

Il cantautore milanese non ha aggiunto nulla alla foto lasciando spazio all'intensità dell'immagine. I fan, molto colpiti dalla sua devozione, hanno commentato largamente il post che è diventato virale.

La foto con la Kaaba alle spalle La fede di Ghali, elemento che caratterizza enormemente l'artista, quest'anno ha spinto il cantante di Casa mia, brano che si è classificato quarto al Festival di Sanremo, in Arabia Saudita, nei luoghi che, secondo la tradizione musulmana, hanno dato i natali al Profeta Maometto, come prova lo scatto apparso nel fine settimana sul suo profilo Instagram che è seguito da oltre tre milioni e mezzo di follower.

Ghali ha dato prova tangibile della sua fede facendosi fotografare in atteggiamento raccolto con la Kaaba alle spalle, la costruzione cubica situata all'interno della Sacra Moschea.

Lo scatto, particolarmente intenso, è molto realistico e mostra Ghali vestito con l'asciugamano bianco senza cuciture, indossato a mo' di tunica, al pari degli altri fedeli che si scorgono sullo sfondo.

Il trentenne ha svolto i riti legati al Ramadan nella maniera tradizionale e, recandosi in pellegrinaggio alla Mecca, ha compiuto uno dei cinque dover religiosi prescritti a ciascun musulmano dalla fede islamica. Come è noto, il pellegrinaggio alla Città Santa dei musulmani va compiuto dagli uomini adulti almeno una volta nella vita. Gli altri doveri sono la preghiera cinque volte al giorno, il digiuno, l'elemosina ai poveri e la professione di fede. leggi anche Caso Ghali, cosa ha detto a Sanremo e cosa è successo con Mara Venier

L'ultimo post un mese fa Ghali ha preferito non scrivere nulla sotto alla foto pubblicata alla vigilia del Ramadan che quest'anno è iniziato lo scorso 10 marzo e che terminerà il 9 aprile.

Il cantante aveva detto tutto ciò che sentiva in occasione di questo momento importante dell'anno in un post, essenzialmente un lungo messaggio, apparso su Instagram ormai quattro settimane fa.

Nell'augurare a tutti un “Ramadan Mubarak”, un buon Ramadan, il rapper aveva detto che questo periodo fosse il momento giusto per vivere la gratitudine per Dio e per tutta la gente che negli ultimi, difficili mesi non lo aveva fatto mai sentire solo dimostrando di stare dalla parte giusta, quella della pace.

Il cantante aveva espresso senza mezzi termini la sua posizione nei confronti di chi, da quando è iniziato il conflitto tra Israele e Hamas ha scelto il silenzio ignorando la grave situazione che affligge la Palestina.

L'artista ha sottolineato che ci sono molti colleghi che hanno preferito voltarsi davanti alle sofferenze della popolazione in guerra per preservare posizioni lavorative e, magari, ottenere più collaborazioni, più like e più follower.

Ghali si è detto profondamente deluso da chi ha scelto il silenzio ma anche da chi ha deciso di parlare cogliendo l'opportunità di prendersi i riflettori. Il trententenne ha invitato tutti ad essere autentici e a non curarsi del giudizio degli altri, in generale ma soprattutto in un momento così serio. leggi anche Guerra Israele-Hamas, le star scrivono a Biden per "cessate il fuoco"

