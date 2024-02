Ghali, chi è Camilla Venturini, la fidanzata stilista

Nata a Brescia, Camilla Venturini dopo il diploma all'Istituto Marangoni di Milano si è trasferita a New York . Dove, per dieci anni, ha vissuto d'arte e di fotografia. Nel 2018 ha fondato il brand Medea , le cui borse e cui accessori sono amatissimi anche dai vip. Rihanna e Beyoncé comprese. Il nome Medea deriva dal film di Pier Paolo Pasolini con Maria Callas, ed è frutto della collaborazione di Camilla con la sorella gemella Giulia . Con Ghali , Camilla condivide l'impegno sociale. Le collezioni di Medea minimizzano l'impatto ambientale e, molte volte, destinano parte del ricavato a iniziative benefiche. Ne è un esempio Medea for Mediterranea , una borsa proposta ogni anno in nuove varianti nata per sostenere le attività di Mediterranea Saving Humans. Alla stessa ong, impegnata nel salvataggio dei migranti tra la Libia e l'Italia, Ghali ha donato una nave di soccorso.

Ghali e l'amore

Per la prima volta, Ghali e Camilla Venturini sono stati fotografati insieme nel 2020, per le strade di Milano. Il rapper non ha mai parlato di lei, ma ha confermato d'essere innamorato in occasione dell'uscita del suo album DNA. "Sto con una donna pazzesca, che mi vuole anche se la mia carriera finisce", disse all'epoca. Peraltro, proprio in DNA Ghali inserì per la prima volta una canzone d'amore dedicata a una donna. Spesso aveva cantato il bene e la riconoscenza per sua madre, ma mai aveva parlato di una compagna. Compagna che, secondo i rari avvistamenti, ancora oggi è con lui.