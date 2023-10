La modella Mariacarla Boscono annuncia le nozze con Claudio Stecchi

Matrimonio in vista per la modella Mariacarla Boscono e il fidanzato Claudio Stecchi. L’annuncio è stato dato in esclusiva a Vogue che oggi ha pubblicato i dettagli e le foto della coppia. Lei è una top model, volto di brand di lusso come Roberto Cavalli e Bottega Veneta. Lui è un atleta olimpico di salto con l’asta. “E’ stato amore a prima vista”, ha raccontato Boscono durante l’intervista.