Critics Choice Awards 2024,16 look da non perdere sul red red carpet

Blazer gessato per Jeremy Allen White, star della tv e del cinema premiata ancora per il suo ruolo in The Bear. L'attore, sulla cresta dell'onda per la sua recente campagna pubblicitaria per Calvin Klein, per la serata a Santa Monica, invece, ha indossato lo stile Saint Laurent. Appuntata alla giacca una spilla floreale di Tiffany & Co.



