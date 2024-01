1/12 Immagine tratta dal profilo Instagram di My Imperfect Life

Più cool del nero - Le appassionate di nail art non si lasciano sfuggire l'occasione di dare, di volta in volta, alla propria manicure un tocco di stile ispirato alla stagione in corso. Le manicure invernali, specie quelle dei primi mesi del 2024, saranno dunque caratterizzate da colori intensi, da sfoggiare prima del passaggio alle nuance tenui e primaverili. Chi ama il nero potrà optare per la tonalità rouge noir (perfetto per unghie di tutte le forme e lunghezze), estremamente di tendenza, un mix tra nero e rosso sangue dall'effetto dark ed elegante

Il profilo Instagram di My Imperfect Life