Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast

Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La data non è casuale: quel giorno, nel 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana, per ordine di Rafael Trujillo, ai tempi dittatore del Paese caraibico. Nel 1981, in occasione del primo incontro femminista latinoamericano e caraibico a Bogotà, Colombia, si scelse in loro onore proprio il 25 novembre per celebrare la Giornata, che poi fu istituita ufficialmente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo, ogni anno, in questa giornata istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi e iniziative per ricordare che il problema è tutto tranne che risolto. Anche l’arte da tempo sta facendo la sua parte: sono molte le storie di violenza contro le donne raccontate in docuserie, film e podcast. Ne abbiamo selezionato alcune.