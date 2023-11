Mia, da stasera, in prima tv su Sky e NOW il film con Edoardo Leo

La pellicola diretta da Ivano De Matteo, arriva in prima tv a poca distanza dall'uscita nelle sale cinematografiche. L'appuntamento è per mercoledì 8 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in 4K

Dopo Gli equilibristi e I nostri ragazzi, Ivano De Matteo torna a indagare il rapporto genitori-figli nel dramma famigliare MIA, in prima tv su Sky mercoledì 8 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Protagonisti del film sono Edoardo Leo e Milena Mancini nei panni dei genitori dell’esordiente Greta Gasbarri, che interpreta Mia. Nel cast anche Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni. La sceneggiatura è firmata da Ivano De Matteo e Valentina Ferlan. approfondimento Mia, il nuovo film con Edoardo Leo: intervista al regista De Matteo

La trama La storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di un' adolescente rendendola un incubo. Mia ha 15 anni, è una ragazza dolce e spensierata come si dovrebbe essere alla sua età. Ma quando incontra Marco, di 20 anni, e se ne innamora, tutto inizia a cambiare. Chi le vuole bene inizia ad accorgersi che questa sua prima storia d’amore è in realtà una relazione opprimente e soffocante, sbagliata e forse pericolosa. Soprattutto suo padre, inizialmente per paura di perdere la sua bambina che improvvisamente è diventata grande – come ogni papà – fino a capire che in questa relazione c’è davvero qualcosa che non va. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi da lui e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

MIA– Mercoledì 8 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

