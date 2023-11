X Factor, stasera doppia eliminazione e giostra. Ospite, Annalisa

Con una doppia manche e una doppia eliminazione, tutto può succedere: la sfida tra i concorrenti di Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D’Amico , Morgan si fa sempre più avvincente. A condurre lo show sul palco della X Factor Arena, Francesca Michielin . Superospite, Annalisa. L'appuntamento con XF2023 è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

I 9 cantanti rimasti in gara saranno poi protagonisti di una manche speciale a tema supportata da Škoda, l’auto ufficiale di X Factor. Una manche chiamata Car Songs per la quale i giudici hanno scelto brani adatti a diventare colonna sonora dei viaggi.

E così, nella squadra di Fedez, Maria Tomba sta preparando “Wake Me Up When September Ends” dei Green Day e SARAFINE “Tutto il resto è noia” di Franco Califano; in quella di Ambra, Angelica è al lavoro su “I’ve Been Loving You Too Long” di Otis Redding mentre Matteo Alieno su “Il chitarrista” di Ivan Graziani; in quella di Dargen D’Amico, Il Solito Dandy vuole tornare sul palco con “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni, SETTEMBRE con “Spaccacuore” di Samuele Bersani e gli Stunt Pilots con “Ironic” di Alanis Morissette; infine, in quella di Morgan, SELMI vuole far ascoltare “You’ve Got A Friend” di Carol King, i SickTeens “Careless Memories” dei Duran Duran e gli Astromare “Good Vibrations” dei Beach Boys.