X Factor 2023, i video del terzo Live, da Angelica a Sarafine

Nuova eliminazione tra i cantanti in gara, questo giro è toccato a Gaetano De Caro lasciare il palco. Ambra rimane in gara con due artisti al pari di Fedez, mentre Morgan e Dargen schierano ancora il proprio trio al completo. Appuntamento con il quarto Live di X Factor 2023 giovedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Un Live Show carichissimo, a X Factor 2023 (RIVIVI QUI LA DIRETTA - LO SPECIALE), i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan non si sono risparmiati nel difendere i propri artisti, a Francesca Michielin il compito di tenere le fila del meccanismo del programma. Nuova eliminazione tra i cantanti in gara, questa volta è toccato a Gaetano De Caro lasciare il palco. Il giovane cantante pugliese apparteneva alla squadra di Ambra, che a questo punto rimane in gara con due artisti al pari di Fedez, mentre Morgan e Dargen schierano ancora il proprio trio al completo. Colapesce Dimartino show sul palco della X Factor Arena: dopo l’opening sulle note delle hit Musica Leggerissima e Splash, a metà puntata sono tornati in scena per proporre, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo Sesso e architettura tratto dal loro ultimo album Lux Eterna Beach.

La gara della puntata si è svolta secondo il più classico dei meccanismi: due manche, i due meno votati sono finiti al ballottaggio e quindi al giudizio dei quattro al tavolo. Setlist della serata, i “brani di protesta”, pezzi diventati colonna sonora di movimenti capaci di dar vita a qualcosa di concreto in altri settori della vita e che hanno fatto “storia” andando al di là della musica. Rivediamo di seguito alcune delle esibizioni clou della serata. approfondimento X Factor 2023, terzo Live: ecco chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO

Maria Tomba sulle note di Sono un ribelle mamma Maria Tomba, della squadra di Fedez, si presenta sul palco di X Factor 2023 - ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - con la sua consueta carica sprigionando tutta la sua energia sulle note punk di Sono un ribelle mamma degli Skiantos. Una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche il suo giudice Fedez che è stato preso a cuscinate nella giocosa esibizione della sua concorrente. approfondimento X Factor 2023, Colapesce Dimartino ospiti del terzo Live

LA versione di Generale cantata da Angelica Angelica, ventenne romana tra le voci più apprezzate di questa edizione di X Factor 2023, dove è concorrente nella squadra di Ambra Angiolini, nel corso del terzo Live Show ha emozionato e stupito ancora una volta tavolo e pubblico dell’X Factor Arena con la sua intima e intensa versione di Generale di Francesco De Gregori, una tra le più celebri canzoni di pace del panorama musicale italiano. approfondimento X Factor Bootcamp, le esibizioni di Angelica Bove e Animaux Formidable

SARAFINE vola con Get Up Stand Up di Bob Marley SARAFINE, aka Sara Sorrenti, della squadra di Fedez, torna sul palco di X Factor 2023 portando un’esplosiva versione dub elettrica di un classico del reggae di Bob Marley Get Up Stand Up. La cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera conquista pubblico e giuria. approfondimento X Factor 2023, il secondo Live tra colpi di scena e ripescaggio. VIDEO

SETTEMBRE durante il terzo Live canta per la prima volta in lingua inglese proponendo un brano iconico come Girls Just Want To Have Fun di Robert Hazard, nella versione di Cyndi Lauper. SETTEMBRE riscrive alcuni versi di Girls Just Want To Have Fun, un lavoro che piace molto a Fedez. Ambra è entusiasta: "Hai dimostrato il performer che stai diventando". Matteo Alieno della squadra di Ambra si cimenta nel brano Non è per Sempre degli Afterhours, di cui cura anche l'arrangiamento.

