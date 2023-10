X Factor Bootcamp, le esibizioni di Angelica Bove e Animaux Formidable

Sono 20 i concorrenti sopravvissuti alla serratissima giostra delle sedie, 5 per ogni giudice. Nella puntata di ieri registrata quest'estate anche Ambra Angiolini e Morgan, come già avevano fatto Fedez e Dargen D’Amico, hanno formato le proprie squadre da portare alle Home Visit. L'appuntamento è giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Ebbene sì, i giochi sono fatti: anche Ambra Angiolini e Morgan, come già avevano fatto una settimana fa i colleghi giudici Fedez e Dargen D’Amico, hanno formato le proprie squadre da portare alle Home Visit, ultimo step delle selezioni prima delle puntate Live. 20 i concorrenti sopravvissuti alla serratissima giostra delle sedie, 5 per ogni giudice. Come sempre, Francesca Michielin ha fatto gli onori di casa conducendo lo show e interagendo dietro le quinte con gli aspiranti concorrenti prima e dopo le loro esibizioni, raccogliendone le emozioni e gli umori.

la commozione di ambra Angelica Bove torna ai Bootcamp con la stessa delicatezza mostrata alle Audition, quando con “La Notte” di Arisa aveva toccato le corde più intime di tutti. Stavolta aggiunge le sue eccezionali doti vocali, e il mix che ne deriva è pura emozione. Con “All I Want” dei Kodaline non solo si guadagna a mani basse una sedia, ma fa anche commuovere Ambra, che dopo l’esibizione corre ad abbracciarla e a chiederle incredula: “Da quale pianeta arrivi?”. approfondimento X Factor 2023, le esibizioni dell’ultima puntata di Audizioni. VIDEO

gli Animaux Formidables convincono morgan Dopo aver stregato Morgan alle Audition, gli Animaux Formidables tornano ai Bootcamp di X Factor 2023 presentando una cover di “Who Said” dei Planet Funk, convincendo ancora una volta il proprio giudice col loro sound pienamente riconoscibile e personale. Tra gli altri giudici si crea però un vero e proprio dibattito: Fedez e Ambra sostengono che non vadano a tempo, Dargen sottolinea come ci siano effettivamente solo due suoni a comporre il sound decantato da Morgan. Per quest’ultimo però non c’è dubbio: meritano una sedia e l’accesso alle Home Visit. approfondimento X Factor 2023, i momenti clou della prima puntata dei Bootcamp. VIDEO

gli ascolti L’appuntamento di ieri dello show Sky Original prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 566mila spettatori medi (share del 2,7%), in crescita del +7% rispetto alla puntata precedente e del +11% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno; benissimo anche la permanenza, che sale al 61%. Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana supera quota 1,9 milioni spettatori medi (1.935.087), in linea rispetto alla puntata precedente. Grazie alle oltre 142mila interazioni social nella giornata e a quasi 150mila interazioni totali, in crescita rispetto alla scorsa settimana rispettivamente del +31% e del +28% e rispetto allo scorso anno del +25% e del +21%, l’hashtag ufficiale #XF2023 è rimasto sul podio delle tendenze durante la messa in onda; in tendenza è entrato anche il nome di Morgan (fonti: Talkwalker, Trends24.in) approfondimento X Factor 2023, alcuni tra i momenti più emozionanti. VIDEO