Nella terza e ultima puntata delle Audizioni di X Factor (SCOPRI LO SPECIALE) non si scherza più. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno visionato tutti gli aspiranti talenti che sognano di diventare protagonisti dei Bootcamp. Nel prossimo step i concorrenti troveranno sul palco cinque sedie, ma con gli switch sempre in agguato non si sentiranno mai davvero comodi. Tra le esibizioni più coinvolgenti della terza puntata (che ha collezionato una media di 544 mila spettatori) compaiono quelle di Niccolò Selmi, che a cuore aperto ha commosso tutti, di Alice Barbara Tombola, che con voce potentissima ha scosso il pubblico tra pop e soul, di Samuele Barracco, che ha proposto una versione talmente personale di una cover da trasformarla quasi in un inedito, e del giovanissimo Gaetano De Caro, che a soli 16 anni ha affrontato il palco con grinta. In attesa del prossimo appuntamento con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la padrona di casa Francesca Michielin (tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW), rivivi nei video alcune delle performance più emozionanti di ieri sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle più atteso dell'anno.

NICCOLÒ SELMI FA COMMUOVERE AMBRA Niccolò Selmi, in arte Selmi, lascia tutti a bocca aperta con la gentilezza dell’inedito Doccia Ghiaccia, che racconta le maschere da ciascuno indossate ogni giorno. Il cameriere di Lucca, che della musica ama proprio la condivisione e l'universalità, riceve presto una standing ovation. Ambra, commossa, si rispecchia nel testo delicato e ringrazia il ragazzo. Morgan, che ha l’impressione che Niccolò sia stato costretto a crescere in fretta, ne ammira il talento: “Hai bisogno di credere in te, e devi, perché sei incredibile!”. Per Dargen il concorrente ha fatto entrare nella sua stanza più intima gli ascoltatori, e Fedez concorda con lui: “Sei l’esempio di come la musica può essere una cura!”. I giudici pronunciano quattro sì e il sogno dei Bootcamp per Niccolò continua. approfondimento X Factor 2023, le Audizioni: il racconto della seconda puntata. FOTO

IL TIMBRO GRAFFIANTE DI ALICE BARBARA TOMBOLA Alice Barbara Tombola, 30 anni, è di Padova e ha origini brasiliane. Finora la concorrente, in arte Alice B, si è esibita ai matrimoni dove, però, si sente solo “uno sfondo”. In cerca di più attenzioni, la ragazza calca il palco di X Factor perché “se mi devono dire no, almeno me lo dicono in grande”. Dopo aver fatto venire la pelle d’oca a Francesca Michielin con i graffianti vocalizzi della cover di Purple Rain di Prince, subito accompagnati dalle luci ondeggianti tra il pubblico, Alice riceve una standing ovation. Con una voce così potente, Ambra sarebbe curiosa di scoprire altri orizzonti oltre al repertorio pop, black, soul e blues prediletto dalla concorrente, che però crede che con il giusto arrangiamento sia possibile cucire addosso a chiunque qualsiasi canzone. Morgan apprezza la risposta: lui stesso talvolta si concentra troppo sulla tecnica e si perde così “la gioia, l’emozione, la libertà, il senso di liberazione”. L’unico no, pronunciato da Fedez, non può nulla contro i tre sì di Ambra, Dargen e Morgan. La gara continua. approfondimento X Factor 2023, le Audizioni: cos'è successo nella prima puntata. FOTO

LA COVER DI SAMUELE BARRACCO SEMBRA UN INEDITO Samuele Barracco, in arte Foe, viene da Mazara del Vallo, ma da un paio d’anni scrocca divani a Milano. Per conquistare i giudici il concorrente propone una cover chitarra e voce di Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, “un pezzo che mi parla”. L’interpretazione così personale del ragazzo rende il brano quasi “un inedito”. Morgan apprezza la naturalezza del modo di comunicare di Samuele, che per Fedez ha “tutto l’arsenale a disposizione” per poter affrontare la sfida di X Factor. Interrogato da Dargen, il ragazzo condivide la sua visione della musica: “Non penso che gli artisti debbano essere per forza protagonisti, possono essere anche dei messaggeri”. Con quattro sì, il concorrente passa ai Bootcamp. approfondimento X Factor 2023, i Sickteens conquistano i giudici. VIDEO

IL GIOVANISSIMO GAETANO DE CARO SI ESIBISCE NELLA DIFFICILISSIMA COVER DI JAMES BROWN Gaetano De Caro, in arte Be Klaire, ha solo 16 anni, ma con la difficilissima cover di It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown sfodera un'incredibile voce con la quale, secondo Ambra, può “andare davvero ovunque”. Per Fedez lo studente barese di liceo classico, che vanta tra gli artisti di riferimento Lana Del Rey, Lady Gaga e Marilyn Manson, dovrà comunque affrontare la sfida di “non essere solo una voce”. La giovanissima età del ragazzo crea però un dibattito al tavolo dei giudici. Morgan teme che Gaetano rischierebbe di “essere bruciato”, e “per investire nel futuro, adesso andresti risparmiato”. Dopo il no di Dargen e i sì di Ambra e Fedez, l’ultima parola spetta proprio a Morgan. Incitato dal pubblico a suon di: “Anche Francesca Michielin aveva 16 anni!”, il giudice si rivolge alla mamma del concorrente nel backstage: “Suo figlio è passato!”. approfondimento X Factor, Maria coinvolge i giudici con una performance inaspettata