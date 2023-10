1/20 ©Getty

Nelle sfilate delle ultime due stagioni c'è stata grande abbondanza di mocassini, una calzatura che specie in autunno è un vero è proprio must have. I designer più rinomati si sono messi alla prova con questo modello che, per alcuni brand, non scompare mai dalle collezioni. Simone Rocha propone sempre i mocassini come scarpa perfetta per completare look fiabeschi e appariscenti. I modelli visti all'ultima sfilata della London Fashion Week sono decorati con perle e la pelle è lavorata spesso in maniera sofisticata

