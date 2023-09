Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate di settembre 2023

Dal 25 settembre al 3 ottobre la moda si trasferisce nella capitale francese per le ultime sfilate del fashion month dedicato alle collezioni Spring/Summer 2024. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda, da seguire anche da remoto in diretta streaming

Non c'è pausa, come ben sanno gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori, tra le sfilate di Milano e quelle di Parigi dove dal 25 settembre al 3 ottobre si alza il sipario sull'ultima Fashion Week dell'autunno 2023. In calendario oltre cento eventi, tra fashion show, party e presentazioni dedicati alle collezioni per la Primavera/Estate 2024, presi di mira anche dalle star, molte delle quali sono già atterrate in Francia per non perdere gli show più rilevanti.

Eventi di punta, le sfilate di Dior, Mugler, Maison Valentino, Saint Laurent, Balenciaga ma c'è tanto da vedere, sia in streaming che dal vivo, per chi ama la moda e si trova da quelle parti.

Paris Fashion Week, tra debutti e conferme

Gli estimatori dello stile Made in France saranno felici di sapere che a Parigi, durante questa Settimana della Moda, non mancherà nessuno, visto che anche marchi come Mugler, che avevano organizzato di recente show fuori calendario, tornano a sfilare nel contesto delle sfilate ufficiali. Non mancano neppure i nomi internazionali che hanno scelto Parigi come sede delle loro presentazioni, da Maison Valentino a Victoria Beckham a Miu Miu. Occhi puntati su Alexander McQueen con l'ultima collezione firmata da Sarah Burton e su Peter Do (reduce dal successo dello show di Helmut Lang) che debutta a Parigi.

Le sfilate in calendario, tutte fruibili in formato digitale sui canali ufficiali dei singoli brand, sono disponibili tutte o quasi in live streaming (o comunque in differita di poche ore) anche sul sito ufficiale della kermesse. approfondimento Milano Fashion Week: LO SPECIALE

Lunedì 25 settembre • 16:00 – Marie Adam-Leenaerdt

• 17:30 – Weinsanto

• 19:00 – Vaquera

• 20:30 – Pierre Cardin

Martedì 26 settembre

• 10:00 – Peter Do

• 11:30 – Victoria/Tomas

• 13:00 – Mame Kurogouchi

• 14:30 – Christian Dior

• 16:00 – Daweï

• 17:00 – Anrealage

• 18:00 – Germanier

• 20:00 – Saint Laurent vedi anche Paris Fashion Week, la sfilata di Saint-Laurent. FOTO

Mercoledì 27 settembre • 10:00 – Courrèges

• 12:00 – The Row

• 13:00 – Marni

• 15:00 – Dries Van Noten

• 16:00 – Cecilie Bahnsen

• 17:00 – Undercover

• 18:30 – Acne Studios

• 20:00 – Balmain

Giovedì 28 settembre • 10:00 – Uma Wang

• 11:30 – Rabanne

• 13:00 – Gauchere

• 14:00 – Chloé

• 15:30 – Givenchy

• 17:30 – Rick Owens

• 19:00 – Schiaparelli

• 20:00 – Isabel Marant approfondimento Paris Fashion Week, Schiaparelli porta in passerella il prêt-à-porter

Venerdì 29 settembre • 10:00 – Leonard Paris

• 11:30 – Loewe

• 13:00 – Issey Miyake

• 14:30 – Giambattista Valli

• 16:00 – Nina Ricci

• 17:30 – Victoria Beckham

• 19:00 – Yohji Yamamoto

• 20:30 – Coperni

Sabato 30 settembre • 9:30 – Junya Watanabe

• 10:30 – Carven

• 12:00 – Noir Kei Ninomiya

• 13:00 – Vivienne Westwood

• 14:30 – Hermès

• 16:00 – Elie Saab

• 17:00 – Comme des Garçons

• 18:30 – Alexander McQueen

• 20:00 – Ann Demeulemeester

Domenica 1 ottobre

• 11:30 – Balenciaga

• 13:00 – Ottolinger

• 14:00 – Akris

• 15:00 – Valentino

• 16:30 – Casablanca

• 18:00 – Atlein

• 19:30 – Y/Project

Lunedì 2 ottobre

• 10:00 – Stella McCartney

• 11:00 – AZ Factory

• 12:00 – Zimmermann

• 13:00 – Shiatzy Chen

• 14:30 – Louis Vuitton

• 16:00 – Sacai

• 17:00 – Rokh

• 18:00 – Mugler

• 19:30 – Maison Margiela

Martedì 3 ottobre • 10:30 – Chanel

• 11:30 – Ujoh

• 12:30 – Kiko Kostadinov

• 14:00 – Miu Miu

• 15:30 – Avellano

• 16:30 – Duran Lantink approfondimento Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Fall/Winter 2023-24

Parigi: le mostre di moda da visitare Chi vuole approfondire tematiche di moda ed ha la fortuna di essere a Parigi in questi giorni potrà passare alle Beaux-Arts per la mostra gratuita Dior J'adore! Che dal 27 settembre all'8 ottobre celebra l'iconica fragranza della Maison.

Dal 27 settembre 2023 e fino al 21 gennaio 2024 al Palais Galliera c'è una grande esposizione dedicata al genio di Azzedine Alaïa (il titolo è: Azzedine Alaïa, couturier collectionneur).

Apre il 20 settembre e prosegue fino al 7 aprile 2024 Mode et sport. D'un podium à l’autre al Musée des Arts décoratifs che esplora il rapporto tra moda e sport.

Dura fino al prossimo 17 dicembre, invece, Carla Fernández, L'avenir fait main alla Galerie du 19M, dedicata alla creatività di Carla Fernández.