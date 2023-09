The Toxic Avenger, nelle prime immagini del film anche Elijah Wood

Ciuffi di capelli scuri che circondano una testa semicalva, denti neri e occhi scavati: Elijah Wood nelle foto di EW è irriconoscibile. Il suo aspetto, per detta del regista, è in parte ispirato a Riff Raff di The Rocky Horror Picture Show e in parte al Pinguino di Danny DeVito in Batman Returns del 1992. "Il look è nato dalle conversazioni che ho avuto con i nostri sceneggiatori e con lo stesso Elijah", ha aggiunto Blaor. "Volevo che diventasse invisibile. Le persone devono dimenticarsi dell'Elijah che hanno conosciuto nel Signore degli Anelli o che hanno visto in qualsiasi altro film".

Storia di un remake

L'originale Toxic Avenger vedeva Mark Torgl nei panni di Melvin, un bidello del New Jersey che, dopo essere stato spinto in una vasca colma di rifiuti tossici, resta sfigurato e combatte contro i cattivi nei panni del supereroe Toxie. Dal film nacquero tre sequel: The Toxic Avenger Part II (1989), The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie (1989) e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000). Il franchise comprendeva anche un programma televisivo animato per bambini, Toxic Crusaders, un musical teatrale, un videogioco e un fumetto Marvel. Il protagonista del remake con Wood è un uomo che, a seguito di un terribile incidente, diventa un emarginato. Quello stesso incidente gli regala però una super forza e abilità incredibili, che lo trasformano in un improbabile supereroe. Oltre ad Elijah Wood e Peter Dinklage, nel cast troviamo Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne e Kevin Bacon.