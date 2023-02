Il Signore degli Anelli, nuovi film in lavorazione alla Warner Bros

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Vent’anni dopo l’uscita della trilogia diretta da Peter Jackson, nuovi film della saga Il Signore degli Anelli sono in lavorazione. Lo scorso giovedì David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros Discovery, ha annunciato che le case di produzione cinematografica Warner Bros e New Line Cinema hanno firmato con Embracer Group, società svedese di videogiochi che detiene la maggior parte dei diritti del mondo dei romanzi di JRR Tolkien, un accordo per realizzare diversi adattamenti de Il Signore degli Anelli e di Lo Hobbit. Finora la trilogia originaria, diretta da Jackson tra il 2001 e il 2003, ha guadagnato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo e il terzo episodio, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, ha vinto undici Oscar, incluso il premio per il Miglior film. Dietro il nuovo accordo pluriennale ci sono i capi della divisione cinematografica della Warner Bros Mike De Luca e Pam Abdy che, come riportato da Deadline, hanno dichiarato che vent’anni fa la New Line “ha compiuto un atto di fede senza precedenti per portare il mondo, le incredibili storie e i personaggi de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una grande saga cinematografica che è stata amata da generazioni di fans. Ma nonostante tutta la portata e i dettagli amorevolmente racchiusi nelle trilogie, il vasto, complesso e abbagliante universo sognato da JRR Tolkien rimane largamente inesplorato”.