“ The Toxic Avenger ” è ambientato nell’immaginaria Tromaville e racconta la storia di Melvin Ferd, un ragazzo imbranato e bullizzato che lavora in una palestra. Quando, a causa di uno dei soliti scherzi, Melvin precipita da una finestra, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si t rasforma nel supereroe mutante Vendicatore Tossico . Il film, considerato un cult degli anni Ottanta, ha avuto tre sequel, una produzione musicale teatrale, un videogioco, un fumetto e un cartone animato tv per bambini. Fu la pellicola portabandiera della casa di produzione statunitense Troma, specializzata in lungometraggi a basso budget. Per quanto riguarda il reboot, avrà come protagonista un uomo che dopo essere stato spinto in una vasca di sostanze chimiche tossiche si trasforma in un mostro mutante. Passerà quindi da “emarginato evitato a eroe perdente mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità”. A dirigere il film sarà Macon Blair mentre a realizzare il progetto ci sarà la Legendary Pictures assieme alla Troma: i due fondatori di quest’ultima, nonché co-registi del primo film, Lloyd Kaufman e Michael Herz, si occuperanno della produzione.

“Toxic Avenger”, i protagonisti

approfondimento

Josh Brolin e Peter Dinklage come Schwarzenegger e DeVito in Brothers

Deadline ha fatto sapere che Jacob Tremblay reciterà accanto a Peter Dinklage, 51 anni, nell’atteso prossimo film. Si tratta di due star molto acclamate: il 14enne ha ricevuto una nomination ai SAG Award per la sua performance in “Room” del 2015, in cui ha recitato al fianco della vincitrice dell’Oscar Brie Larson, e nel 2017 ha recitato nel film di successo “Wonder”. È stato anche il protagonista della commedia della Universal “Good Boys”, del 2019. Il giovane attore presterà anche la sua voce a Flounder per l’imminente adattamento live-action della Disney de “La Sirenetta”, nonché al protagonista del prossimo film Disney Pixar “Luca”. Non solo: sarà “The Kid” nell’adattamento animato del film “Il monello” di Charlie Chaplin. Per quanto riguarda Peter Dinklage, l'attore ha vinto quattro volte l'Emmy come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica per “Il Trono di Spade”. Nel 2012, inoltre, ha vinto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista in una serie, sempre per “Il Trono di Spade” in cui interpreta Tyrion Lannister.