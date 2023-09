1/16 ©Getty

Naomi Campbell è stata una delle più fotografate all'appuntamento targato Victoria's Secret al Manhattan Center di New York. La Grande Mela è la prima città toccata dal The Tour '23, l'evento globale ideato dal marchio di lingerie per questa stagione. La casa di moda, impegnata a rivoluzionare la propria immagine in senso inclusivo, ha ospitato storiche indossatrici, nomi della musica e dello showbiz. Campbell per l'occasione ha scelto un minidress in maglia metallica oro di Bubu Ogisi